शादियों में जरुर ट्राई करें श्लोका अंबानी के ये ट्रेडिशनल ऑउटफिट, लगेंगी एकदम महारानी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 17, 2025
अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता अंबानी का फैशन सेंस कमाल का है. साथ ही ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं.
आप भी किसी के शादी या फंक्शन में श्लोका मेहता अंबानी जैसे लहंगे पहन सकती हैं. ये देखने में बहुत शानदार लगेगा.
ब्राइडल लुक में श्लोका का ये लुक बेहद हसीन और खूबसूरत लग रहा है.
अगर आप भी किसी शादी में जा रहें हैं तो श्लोका की तरह मल्टी कलर का लहंगा भी ट्राई कर सकती हैं.
गुजराती लहंगा में भी श्लोका का लुक बेहद प्यार लग रहा है. आप भी इसे पार्टी में पहन सकते हैं.
श्लोका ने इस फोटो में वाइट लहंगा पहना है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है.
श्लोका की तरह आप इस तरह का लहंगा भी कैरी कर सकती हैं. यह बेहद यूनिक लुक देगा.
किसी सगाई या पार्टी में आप भी श्लोका के जैसे ऑर्गेंजा लहंगा पहन सकती हैं.
