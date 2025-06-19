श्वेता तिवारी की तरह 44 की उम्र में भी चाहिए काले घने बाल? एक्ट्रेस की इस खास हेयर पैक को करें ट्राई

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 19, 2025

श्वेता तिवारी बॉलीवुड की बोल्ड और टॉप एक्ट्रेस हैं. इनकी खूबसूरती हर किसी को दीवाना बना लेती है.

एक्ट्रेस 44 साल की हैं लेकिन ये अभी भी 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती हैं.

श्वेता की स्किन और बाल बहुत सुंदर हैं. एक्ट्रेस अपने बालों के लिए कुछ खास उपाय करती हैं.

एक्ट्रेस अपने बालों पर होममेड अंडा और नींबू को मिलाकर एक हेयर मास्क लगाती हैं.

इसके अलावा एक्ट्रेस अपने बालों में ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल लगाती हैं.

एक्ट्रेस अपने बालों में केमिकल वाले प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करती हैं.

बाल को हेल्दी बनाने के लिए एक्ट्रेस अपनी डाइट में अच्छी चीजें खाती हैं.

