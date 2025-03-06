होली में पहनें अनुष्का सेन के ये स्टाइलिश ड्रेसेस, लगेंगी एकदम संस्कारी बिटिया
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 06, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन की खूबसूरती हर किसी को दीवाना बना लेती है. इनका फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप होली में पहनने के लिए अनुष्का से ड्रेस आईडिया ले सकती हैं. इन ड्रेसेस में आप एकदम संस्कारी नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप अनुष्का की तरह प्रिंटेड सूट ट्राई कर सकती हैं. इसका लुक बेहद कमाल लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
चिकनकारी सूट इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप होली में चिकनकारी सूट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
होली पर आप एकदम सिंपल व्हाइट अनारकली सूट भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप हैवी झुमके पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शरारा सेट भी इस समय बहुत ट्रेंड में है. फेस्टिव सीजन में पहनने के लिए यह भी शानदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
होली में आप प्लाजो सूट भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाइफ में एक बार जरूर देख डालें ये 8 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, 5वीं वाली हिला देगी...
अगली वेब स्टोरी देखें.