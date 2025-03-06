होली में पहनें अनुष्का सेन के ये स्टाइलिश ड्रेसेस, लगेंगी एकदम संस्कारी बिटिया

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 06, 2025

टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन की खूबसूरती हर किसी को दीवाना बना लेती है. इनका फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है.

आप होली में पहनने के लिए अनुष्का से ड्रेस आईडिया ले सकती हैं. इन ड्रेसेस में आप एकदम संस्कारी नजर आएंगी.

आप अनुष्का की तरह प्रिंटेड सूट ट्राई कर सकती हैं. इसका लुक बेहद कमाल लगेगा.

चिकनकारी सूट इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप होली में चिकनकारी सूट भी पहन सकती हैं.

होली पर आप एकदम सिंपल व्हाइट अनारकली सूट भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप हैवी झुमके पहन सकती हैं.

शरारा सेट भी इस समय बहुत ट्रेंड में है. फेस्टिव सीजन में पहनने के लिए यह भी शानदार है.

होली में आप प्लाजो सूट भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा.

