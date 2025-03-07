होली में पहनें अदिति राव हैदरी की ये स्टाइलिश एथनिक ड्रेसेस, लगेंगी एकदम प्यारी
Shreya Pandey
| Mar 07, 2025
अदिति राव हैदरी बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में एक है. इन्होंने हीरामंडी वेब सीरीज में शानदार किरदार निभाया है.
एक्ट्रेस की तरह ही इनका फैशन सेंस भी कमाल का है. आप होली फेस्टिवल में अदिति राव हैदरी की इन एथनिक ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं.
आप होली में एक्ट्रेस की तरह सफेद सूट भी ट्राई कर सकते हैं. इसमें आपका लुक बेहद कमाल का लगेगा.
एक्ट्रेस की तरह आप शरारा और लॉन्ग कुर्ती भी पहन सकती हैं. ये भी देखने में खूबसूरत लगेगा.
घर में सबसे प्यारी लगने के लिए आप पीले रंग में शरारा सूट भी पहन सकती हैं.
फेस्टिव सीजन में संस्कारी लुक के लिए आप एक्ट्रेस की इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
होली में चांद लगने के लिए आप एक्ट्रेस की तरह पर्पल ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप हैवी झुमके भी पहन सकती हैं.
