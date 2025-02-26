मंदिर जाने के लिए पहनें करिश्मा कपूर की ये स्टाइलिश सूट्स, लगेंगी एकदम संस्कारी
Shreya Pandey
| Feb 26, 2025
मंदिर जाने के लिए हमें ट्रेडिशनल ड्रेस की जरूरत रहती है. ऐसे में आप करिश्मा कपूर की इन सूट्स को ट्राई कर सकती हैं.
इन सूट्स का डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा देंगी. आप इन ड्रेसेस में एकदम कयामत लगेंगी.
करिश्मा कपूर की तरह आप पिंक एम्ब्रॉडयरी सूट भी पहन सकती हैं.
करिश्मा की तरह आप सफेद प्लाजो और कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं. इसके साथ आप झुमके भी पहन सकती हैं.
मंदिर जाने के लिए अगर आप हैवी पहनना चाहती हैं तो अनारकली सूट भी ट्राई कर सकती हैं.
स्कर्ट और सूट भी मंदिर जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसमें आपका लुक एकदम ग्लैमरस लगेगा.
सिंपल लुक में मंदिर जाने के लिए आप करिश्मा की तरह राउंड नेक सूट भी पहन सकती हैं.
