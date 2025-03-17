ईद पर पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन के ये स्टाइलिश सूट, सुंदरता देख नहीं हटेगी शौहर की नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 17, 2025

पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन बेहद खूबसूरत हैं. पाकिस्तान के अलावा भारत में भी इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.

मावरा ने कई सुपरहिट फिल्में और टीवी शोज में काम किया है. इनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आती है.

मावरा सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं, आप ईद पर पहनने के लिए इनसे सूट आइडिया ले सकती हैं.

आप ईद पर येलो प्लाजो और कुर्ती पहन सकती हैं. इसके साथ आप हैवी ईयरिंग भी कैरी कर सकती हैं.

ब्लैक सूट भी ईद पर पहनने के लिए परफेक्ट है. इसके साथ साइड दुपट्टा आपके खूबसूरती में चार चांद लगा देगा.

अनारकली कुर्ता भी आजकल ट्रेंड में है. आप ईद पर सफेद कुर्ता भी ट्राई कर सकती हैं.

सिंपल और सोबर लुक के लिए आप प्रिंटेड सूट भी ट्राई कर सकती हैं. इसका लुक भी बहुत शानदार नजर आएगा.

