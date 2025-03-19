गर्मियों में जरूर ट्राई करें इन एक्ट्रेसेस की तरह स्टाइलिश सूट, कंफर्ट के साथ मिलेगा खूबसूरत लुक

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 19, 2025

गर्मियों में अक्सर हम सिंपल और कंफर्ट ड्रेस पहनते हैं. जिससे शरीर को भी आराम मिले और खूबसूरती बनी रहे.

ऐसे में आप एक्ट्रेसेस के ड्रेस को कॉपी कर सकते हैं. ये ड्रेसेस पहनने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे.

आप राशा थडानी की तरह थ्रेड वर्क सूट पहन सकती हैं. यह ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है.

ऑफिस के लिए माधुरी दीक्षित के जैसे येलो प्लाजो सूट भी पहन सकती हैं. यह भी खूबसूरत लुक देगा.

रकुल प्रीत सिंह की तरह आप रेड कलर का प्लेस सूट पहन सकती हैं. यह भी बहुत सुंदर लुक देगा.

श्वेता तिवारी की तरह आप भी ऑफिस में प्रिंटेड सूट पहन कर जा सकती हैं. इसका लुक भी एकदम कमाल लग रहा है.

मृणाल ठाकुर की तरह आप भी सफेद फ्लोरल प्रिंट अनारकली स्टाइल सूट कैरी कर सकती हैं.

