रमजान में पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरामणि की ये खूबसूरत एथनिक ड्रेसेस, लगेंगी चांद का टुकड़ा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
अनारकली सूट भी बहुत ट्रेंड में है आप रमजान में इसे भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हैवी लुक के लिए आप कढ़ाई वाला हैवी सूट भी ट्राई कर सकती हैं. इसके साथ आप झुमके भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल लुक के लिए आप सफेद कुर्ता सेट भी कैरी कर सकती हैं. यह भी आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
पाकिस्तानी एक्ट्रेस की तरह आप भी पाकिस्तानी सूट ट्राई कर सकती हैं. यह भी एकदम परफेक्ट लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इफ्तार पार्टी में जाने के लिए रेड हैवी सूट भी अच्छा ऑप्शन है. इसे भी आप ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल और सोबर लुक के लिए आप व्हाइट सूट पहन सकती हैं. इसे साथ हैवी ईयरिंग भी कैरी कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह आप भी शरारा सूट को पहन सकती हैं. यह बहुत ट्रेंड में है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: गर्मियों में जरूर ट्राई करें ये स्टाइलिश बैक ब्लाउज डिजाइन, सिंपल साड़ियों के लिए हैं परफेक्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.