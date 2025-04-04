हॉट और बोल्ड लुक के लिए ट्राई करें नोरा की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, कातिलाना अंदाज पर मर मिटेंगे लोग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 04, 2025
अगर आप किसी क्लब या पार्टी में जाना चाहती है तो नोरा की तरह खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस ट्राई कर सकती हैं.
पार्टी में आप डाउन शोल्डर हाई थाई ड्रेस भी पहन सकती हैं.
पार्टी में बोल्ड लुक के लिए आप मरून हाई थाई स्लिट ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
क्लब में सबसे ज्यादा हॉट लगने के लिए आप ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं.
बोल्ड लगने के लिए आप हॉट बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
कातिलाना अंदाज और के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक की रिक्रिएट भी कर सकती हैं.
सिंपल लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह क्लीवेज फ्लॉन्ट करने वाली ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
