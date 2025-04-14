बोल्ड और हॉट लुक के लिए ट्राई करें शिवांगी के ये ड्रेसेस, खूबसूरती देख लवर्स की नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
| Apr 14, 2025
टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में शानदार एक्टिंग की थी. इस सीरियल में इन्होंने संस्कारी किरदार निभाया था.
शिवांगी रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत और हॉट हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
अगर आप किसी पार्टी में खूबसूरत और बोल्ड लगना चाहती हैं तो शिवांगी की तरह वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.
गर्मियों में आप पार्टी के में डाउन शोल्डर मिडी पहन सकती हैं.इसमें आप बेहद खूबसूरत लगेंगी.
पार्टी में आप एक्ट्रेस की तरह वन पीस ड्रेस भी पहन सकती हैं. यह बेहद गॉर्जियस लगेगा.
पार्टी में आप शिवांगी के इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं. यह बहुत हॉट लगेगा.
पार्टी या क्लब के लिए रेड ड्रेस एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. यह बेहद बोल्ड और हॉट लुक देगा.
