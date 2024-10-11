कोरियन अंदाज में लिप्स को बनाए सॉफ्ट, ठंड में नहीं होगी दिक्कत
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
क्या ठंड में आपके भी लिप्स सूखने और फटने लगते हैं?
इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे कोरियन लिप केयर टिप्स बताएंगे, जिससे आपके होंठ मुलायम रहेंगे.
कोरियन गर्ल्स अपने लिप्स को स्क्रब करती हैं, जिससे डेड स्किन सेल्स आसानी से हट जाते हैं.
कोरियन गर्ल्स लिप एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करती है जिससे उनके लिप्स काफी सॉफ्ट हो जाते हैं.
कोरियन गर्ल्स अपने होंठों को लिप बाम से मॉइस्चराइज करती हैं.
कोरियन गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा पानी पीती हैं, जिससे उनके लिप्स हाइड्रेटेड रहते हैं.
कोरियन गर्ल्स शिया बटर से बने लिप बाम का यूज करती हैं.
सनस्क्रीन लिप बाम से आप अपने लिप्स को यूवी रेज से बचा सकती हैं.
सोने से पहले कोरियन गर्ल्स लिप मास्क लगाकर सोती हैं.
