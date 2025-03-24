नाइट पार्टी में पहनें रिया चक्रवर्ती की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस, खूबसूरती देख मर मिटेंगे आशिक
Shreya Pandey
| Mar 24, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बोल्ड अवतार के लिए जानी जाती हैं. रिया का हॉट लुक लोगों को दीवाना बना लेता है.
रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं. इनका फैशन सेंस की एकदम कमाल का है.
आप नाइट पार्टी या क्लब के लिए एक्ट्रेस से वेस्टर्न ड्रेस से आइडिया ले सकती हैं. इसका लुक बहुत प्यार लगेगा.
पार्टी में आप क्रॉप टॉप के साथ स्कर्ट पहन सकती हैं. ये बहुत बोल्ड लुक देगा.
हाई थाई ड्रेस भी पार्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसका लुक देख सब दीवाने हो जाएंगे.
ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस भी क्लब के लिए अच्छा है. इसे भी आप कैरी कर सकती हैं.
हाॅल्टर नेक ड्रेस को भी आप पार्टी में कैरी कर सकती हैं. इसका लुक देख आपके आशिक तो मर मिटेंगे.
