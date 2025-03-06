ऑफिस पार्टी में पहनें जाह्नवी कपूर की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, ग्लैमरस लुक में लूट लेंगी महफिल
Shreya Pandey
| Mar 06, 2025
बॉलिवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर बेहद खूबसूरत हैं और इनका फैशन सेंस भी जबरदस्त है.
ऑफिस पार्टी में सबसे ज्यादा हसीन लगने के लिए जाह्नवी कपूर की इन स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं.
आप पार्टी में वेलवेट फिशकट ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसमें आपका लुक एकदम स्लिम आएगा.
एक्ट्रेस की तरह आप भी डीपनेक ड्रेस पहन सकती हैं. इसमें आपका लुक बोल्ड नजर आएगा.
आप स्लिट कट शिमरी ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं. इसमें भी आप बेहद हसीन लगेंगी.
ऑफ शोल्डर ड्रेस भी पार्टी में पहन सकती हैं. इसमें आप एकदम हॉट लगेंगी.
सीक्वेंस स्लिट कट ड्रेस भी पार्टी के लिए बेस्ट है. इसे भी आप कैरी कर सकती हैं.
