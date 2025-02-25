ग्लैमरस लुक के लिए ट्राई करें उर्वशी के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, दिखेगा हुस्न का जलवा
Shreya Pandey
| Feb 25, 2025
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का लुक बेहद कमाल है. एक्ट्रेस की अदाएं और नजाकत देख हर कोई उनका दीवाना बन जाता है.
पार्टी में सबसे सुंदर लगने के लिए आप भी उर्वशी की तरह वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई कर सकती हैं.
पार्टी में सबसे खूबसूरत लगने के लिए आप शाइनी ‘बॉडीकॉन’ ड्रेस ट्राई कर सकती हैं.
पार्टी में बेबी डॉल लगने के लिए आप उर्वशी की तरह हाईनेक और फ्लावर मिनी स्कर्ट पहन सकते हैं.
कॉकटेल पार्टी में आप कटआउट ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी एकदम कमाल लगेगा.
पार्टी में ग्लैमरस लगने के लिए आप सिल्वर ऑउटफिट भी पहन सकती हैं.
बोल्ड लुक के लिए आप पार्टी में वन शोल्डर ड्रेस भी पहन सकती हैं. यह भी परफेक्ट लगेगा.
पार्टी में सबसे हॉट लगने के लिए रेड थाई हाई स्लिट ड्रेस पहन सकती हैं. यह आपके लुक में चार चांद लगाएगा.
