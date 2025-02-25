ग्लैमरस लुक के लिए ट्राई करें उर्वशी के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, दिखेगा हुस्न का जलवा

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का लुक बेहद कमाल है. एक्ट्रेस की अदाएं और नजाकत देख हर कोई उनका दीवाना बन जाता है. Source: Bollywoodlife.com