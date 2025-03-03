इफ्तार पार्टी में पहनें युमना जैदी के डिजाइनर सूट, दिखेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
पाकिस्तानी एक्ट्रेस युमना जैदी बेहद खूबसूरत हैं, इन्होंने कई ड्रामा में काम भी किया है.
युमना की खूबसूरती के साथ ही लोग इनके फैशन सेंस के भी दीवाने हैं. इनका ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आते हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह इफ्तारी पार्टी में खूबसूरत सूट कैरी कर सकती हैं. ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा.
सिंपल और सोबर लुक के लिए आप पर्पल सूट भी पहन सकती हैं.
युमना की तरह आप भी जरी वर्क वाला सूट पहन सकती हैं. ये आपको हैवी लुक देगा.
अनारकली सूट भी बहुत ट्रेंड में है. इफ्तारी पार्टी में इसे भी आप ट्राई कर सकती हैं.
युमना की तरह आप कश्मीरी सूट भी पहन सकती हैं. लोगों में इसका क्रेज भी बहुत बढ़ गया है.
प्लाजो सूट भी काफी समय से ट्रेंड में चल रहा है. आप सिंपल लुक के लिए इसे भी कैरी कर सकती हैं.
