अनुष्का सेन की तरह पहनें ये खूबसूरत एथनिक ड्रेसेस, लुक देख नहीं हटेगी लोगों की नजर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 19, 2025

अनुष्का सेन बॉलीवुड की सबसे यंग एक्ट्रेस में एक हैं. इन्होंने कई टीवी शो में काम किया है.

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं. इनका फैशन सेंस कमाल का है.

आप किसी फंक्शन में एक्ट्रेस की तरह पिंक साड़ी पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.

पूजा पाठ में आप एक्ट्रेस की तरह येलो कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह एकदम सिंपल कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं. इसमें भी आप एकदम प्यारी लगेंगी.

शादी में आप अनुष्का की तरह रेड लहंगा भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी कमाल लगेगा.

पार्टी में हॉट लगने के लिए आप एक्ट्रेस की इस लुक को भी रिक्रिएट कर सकती हैं.

