टीवी की इस हसीना ने फिर दिखाया बेबी बंप, जल्द बनेंगी मां
Shashikant Mishra
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| Apr 20, 2026
टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
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सुरभि ज्योति ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए ग्लैमरस पोज दिए हैं.
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सुरभि ज्योति के नए मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें काफी पसंद की जा रही हैं.
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एक्ट्रेस की तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही फैंस कमेंट भी कर रहे हैं.
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एक्ट्रेस जल्द मां बनने वाली हैं और अपने प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय कर रही हैं.
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सुरभि ज्योति ने साल 2024 में बॉयफ्रेंड सुमित सूरी संग सात फेरे लिए थे.
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एक्ट्रेस सुरभि ज्योति शादी के करीब दो साल बाद मां बनने वाली हैं.
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