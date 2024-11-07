हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट हैं जैस्मिन भसीन के ये सूट, लगेंगी पटाखा
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 07, 2024
टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक जैस्मिन भसीन का सूट कलेक्शन शानदार है.
इस तस्वीर में जैस्मिन ने ऑरेंज सूट के साथ पिंक दुपट्टा कैरी किया है.
जैस्मिन के इस ऑरेंज सूट को आप किसी भी पार्टी और फेस्टिवल में कैरी कर सकते हो,
पर्पल कलर के इस हैवी सूट में आप भी कमाल की लगोंगी.
जैस्मिन का ये ऑरेंज सूट भी काफी सुंदर है.
अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट दिखाने के लिए आप ऐसे तैयार हो सकती हैं.
जैस्मिन भसीन का ये रेड सूट काफी सुंदर लग रहा है.
इस तस्वीर में जैस्मिन ने लाइट पर्पल रंग का सूट पहना है, जो हर किसी पर जंचेगा.
जैस्मिन ने इस तस्वीर में शरारा पहना हुआ है.
जैस्मिन का ये लुक भी काफी सुंदर है.
