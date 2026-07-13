ब्लैक एथनिक लुक में दिखा डिंपल कपाड़िया का रॉयल अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'उफ्फ यार...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 13, 2026
80s की पॉपुलर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वो ब्लैक एथनिक आउटफिट में बेहद क्लासी और रॉयल वाइब दे रही हैं.
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एक्ट्रेस की ये फोटोज मेकअप और हेयर आर्टिस्ट नम्रता सोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
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इन फोटो में लंबे, वॉल्यूम वाले सॉफ्ट कर्ल्स एक्ट्रेस के लुक को बॉलीवुड ग्लैमर का परफेक्ट टच दे रहे हैं.
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पिक्चर में बड़ी स्टेटमेंट नेकपीस पूरी ड्रेस का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, जो उनके लुक को बिल्कुल हटके बना रही है.
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एक्ट्रेस ने इस फोटोशूट में न्यूड मेकअप, शार्प आई मेकअप और नेचुरल लिप शेड रखा है, जो उनके लुक को एलिगेंट और ग्रेसफुल फिनिश दे रही है.
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डिंपल कपाड़िया का ये ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन हमेशा की तरह रिच, स्टाइलिश और फेस्टिव फील दे रहा है.
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वहीं, इन फोटोज को देखकर फैंस आहें भरते नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं, 'उफ्फ यार...वह सच में बहुत बढ़िया है.'
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