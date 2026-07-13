ब्लैक एथनिक लुक में दिखा डिंपल कपाड़िया का रॉयल अंदाज, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'उफ्फ यार...'

एक्ट्रेस ने इस फोटोशूट में न्यूड मेकअप, शार्प आई मेकअप और नेचुरल लिप शेड रखा है, जो उनके लुक को एलिगेंट और ग्रेसफुल फिनिश दे रही है. Source: Bollywoodlife.com