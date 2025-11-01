वेडिंग सीजन में क्या पहनें? नरगिस फाखरी की इस ड्रेस से लें टिप्स, शादी में मच जाएगी सनसनी!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 01, 2025
नरगिस फाखरी ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में नरगिस फ्लोरल लहंगे में शानदार पोज देती नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी अदाएं देखते ही बनती है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फोटो में नरगिस अपने पति के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखीं, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लहंगे की तारीफ करते हुए लिखा, कि यह बेहद मुलायम और कम्फर्टेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
नरगिस फाखरी की ये तस्वीरें शेयर होते ही वायरल हो गईं और फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, नरगिस ने बॉलीवुड में 2011 की फिल्म रॉकस्टार से डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों पर छा गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस को हाल ही में 'हाउसफुल 5' में देखा गया था, जहां उनके स्टाइल और एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कभी रोमांस, तो कभी एक्शन किंग... इन आइकॉनिक रोल्स से शाहरुख ने फैंस को बनाया दीवाना
अगली वेब स्टोरी देखें.