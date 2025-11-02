'थामा' एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने साड़ी में उड़ाया गर्दा, कॉपी करते ही बन जाएंगी 'नेशनल क्रश'!
Sadhna Mishra
| Nov 02, 2025
रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर नया ट्रेडिशनल लुक शेयर किया है, जिसे देखकर फैंस दिल हार बैठे हैं.
इस बार एक्ट्रेस ने शाइनिंग ब्राउन कलर की साड़ी पहनी है, जिसमें वो बेमिसाल खूबसूरत लग रही हैं.
रश्मिका ने अपने लुक के साथ सिंपल ज्वेलरी और ओपन हेयर स्टाइल रखा, जो उनके चार्म को और बढ़ा रहा है.
इस लुक में उन्होंने कई दिलकश पोज दिए हैं, जिन पर फैंस कमेंट्स में प्यार लुटा रहे हैं.
रश्मिका ने अपने पोस्ट में लाल दिल वाले इमोजी बनाए हैं, जिससे उनका मूड और वाइब साफ झलक रहा है.
एक्ट्रेस का यह ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
अगर आप भी शादी-पार्टी में रश्मिका के इस लुक को कॉपी करती हैं, तो लड़कों की नजर आपसे हटने का नाम नहीं लेगी.
