डांडिया नाइट के लिए परफेक्ट हैं इन एक्ट्रेसेस के ब्लाउज डिजाइन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2024

आप जाह्नवी कपूर की तरह डांडिया नाइट के लिए ब्लाउज डिजाइन सिलवा सकती हैं।

आलिया भट्ट का हाफ स्लीव ब्लाउज लहंगा लुक के लिए बेस्ट रहेगा।

कटरीना कैफ की तरह आप भी स्लीव लेस ब्लाउज बनवा सकती हैं।

प्रियंका चोपड़ा के इस ब्लाउज के जरिए आप अपने लुक को रॉयल टच दे सकती हैं।

डांडिया नाइट के लिए आप सोनम कपूर की तरह फुल स्लीव ब्लाउज पहन सकती हैं।

आप लाइट वेट लहंगा के साथ श्रद्धा कपूर की तरह प्लेन ब्लाउज बनवा सकती हैं।

डांडिया नाइट के लिए रकुल प्रीत सिंह के डीप नेक ब्लाउज डिजाइन से भी आइडिया लिया जा सकता है।

दीपिका पादुकोण के बोट नेक ब्लाउज डिजाइन को आप लहंगे के साथ ट्राई कर सकती हैं।

अनन्या पांडे का डिजाइनर ब्लाउज डांडिया नाइट के लिए परफेक्ट रहेगा।

