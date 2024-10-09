अष्टमी पूजा में अंकिता लोखंडे के टॉप 9 साड़ी लुक से लगें सुंदर

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

अंकिता लोखंडे का ऑफ वाइट साड़ी अष्टमी पूजा के लिए परफेक्ट रहेगा.

पर्पल साड़ी में अंकिता लोखंडे बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

आप नवरात्रि में अंकिता लोखंडे की गोल्डन साड़ी ट्राई कर सकती हैं.

अंकिता लोखंडे का प्रिंटेड साड़ी अष्टमी पूजा के लिए बेस्ट रहेगा.

अंकिता लोखंडे की इस साड़ी को आप फेस्टिव सीजन में पहन सकते हैं.

लाइट पर्पल साड़ी में अंकिता लोखंडे देखते ही बन रही हैं.

ऑरेंज साड़ी में अंकिता लोखंडे बहुत सुन्दर दिख रही हैं.

अंकिता लोखंडे की तरह आप भी अष्टमी पूजा में प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हैं.

अंकिता लोखंडे की ब्लू साड़ी को आप अष्टमी पूजा में पहन सकती हैं.

