अष्टमी पूजा में अंकिता लोखंडे के टॉप 9 साड़ी लुक से लगें सुंदर
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 09, 2024
अंकिता लोखंडे का ऑफ वाइट साड़ी अष्टमी पूजा के लिए परफेक्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
पर्पल साड़ी में अंकिता लोखंडे बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप नवरात्रि में अंकिता लोखंडे की गोल्डन साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे का प्रिंटेड साड़ी अष्टमी पूजा के लिए बेस्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे की इस साड़ी को आप फेस्टिव सीजन में पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लाइट पर्पल साड़ी में अंकिता लोखंडे देखते ही बन रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऑरेंज साड़ी में अंकिता लोखंडे बहुत सुन्दर दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे की तरह आप भी अष्टमी पूजा में प्रिंटेड साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे की ब्लू साड़ी को आप अष्टमी पूजा में पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जयपुर के इस मंदिर में होगा 'भूल भुलैया 3' का ट्रेलर लॉन्च
अगली वेब स्टोरी देखें.