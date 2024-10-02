नवरात्रि में 9 दिन इन हसीनाओं के ऑउटफिट्स को करें कॉपी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 02, 2024
अनुपमा फेम निधि शाह का येलो सूट आप नवरात्रि में पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ की रेड साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक का व्हाइट और गोल्डन सूट फेस्टिव सीजन के लिए सही रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर की तरह आप भी इस लुक को नवरात्र में ट्राई कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्यांका त्रिपाठी का पर्पल सूट नवरात्रि के लिए बेस्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप नवरात्र में शिल्पा शेट्टी के इस लुक से भी आइडिया लें सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ब्लू ड्रेस में रुबीना दिलैक का लुक देखते ही बन रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे के व्हाइट सूट को आप नवरात्र में कॉपी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नवरात्रि के दौरान अनन्या पांडे का पर्पल लहंगा परफेक्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ओटीटी पर जरूर देखें गांधीजी के जीवन पर बनी ये 7 बेहतरीन फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.