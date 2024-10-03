नवरात्रि के दूसरे दिन पीला रंग पहन 'मां' को करें खुश, Anupama से लें टिप्स

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2024

टीवी की अनुपमा यानी रूपाली गांगुली माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं.

ऐसे में इस नवरात्रि के दूसरे दिन आप फैशन में रूपाली गांगुली से टिप्स ले सकते हैं.

दूसरे दिन पीला रंग पहनना काफी शुभ होता है.

अग आप रूपाली गांगुली की तरह इस तरह लहंगा पहनेंगे तो काफी सुंदर लगेंगी.

रूपाली इस पीले रंग की साड़ी में काफी अच्छी लग रही हैं.

अपने लुक को वेस्टर्न टच देने केलिए इस तरह की ड्रेस पहन सकते हैं.

रूपाली इस सिंपल सूट में काफी एलीगेंट लग रही हैं

रूपाली इस भारी भरकम पीले रंग के लहंगे में काफी अच्छी लग रही हैं.

रूपाली ने इस तस्वीर में नवरात्रि स्पेशल ड्रेस पहनी है.

इस लुक को भी आप कैरी कर सकते हैं..

