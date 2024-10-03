नवरात्रि के दूसरे दिन पीला रंग पहन 'मां' को करें खुश, Anupama से लें टिप्स
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 03, 2024
टीवी की अनुपमा यानी रूपाली गांगुली माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में इस नवरात्रि के दूसरे दिन आप फैशन में रूपाली गांगुली से टिप्स ले सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरे दिन पीला रंग पहनना काफी शुभ होता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अग आप रूपाली गांगुली की तरह इस तरह लहंगा पहनेंगे तो काफी सुंदर लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली इस पीले रंग की साड़ी में काफी अच्छी लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने लुक को वेस्टर्न टच देने केलिए इस तरह की ड्रेस पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली इस सिंपल सूट में काफी एलीगेंट लग रही हैं
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली इस भारी भरकम पीले रंग के लहंगे में काफी अच्छी लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली ने इस तस्वीर में नवरात्रि स्पेशल ड्रेस पहनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लुक को भी आप कैरी कर सकते हैं..
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ऐश्वर्या शर्मा ने किया ऑनलाइन स्कैम का पर्दाफाश
अगली वेब स्टोरी देखें.