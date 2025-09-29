Navratri 2025: डांडिया नाइट में अक्षरा सिंह के रॉयल लुक से लें टिप्स, ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट मिलेगा फ्यूजन
Masummba Chaurasia
| Sep 29, 2025
अक्षरा सिंह ने ब्लैक एथनिक आउटफिट को चुनकर ग्लैमर और एलीगेंस दोनों को बैलेंस किया है.
उनके आउटफिट पर रंग-बिरंगे मिरर वर्क और कढ़ाई ने इसे फेस्टिव नाइट के लिए और भी अट्रैक्टिव बना दिया है.
अक्षरा ने ट्रेडिशनल डुपट्टे को चेन और हैंगिंग बीड्स के साथ स्टाइल किया, जिससे उनका लुक बिल्कुल हटकर और मॉडर्न दिख रहा है.
हैवी चोकर नेकलेस और हैंड ज्वेलरी अक्षरा सिंह के लुक को रॉयल टच दे रहे हैं.
सिंपल, ओपन वेवी हेयर के साथ हेड एक्सेसरी का यूज उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखार रहा है.
यह लुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो डांडिया नाइट पर ट्रेडिशनल पहनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही मॉडर्न वाइब भी उनकी च्वॉइस का हिस्सा है.
अक्षरा की पोजिंग और स्माइल दिखाती है, कि किसी भी फेस्टिव लुक को कैरी करने का असली राज कॉन्फिडेंस है.
अगर आप इस नवरात्रि डांडिया नाइट में भीड़ से अलग दिखना चाहती हैं, तो अक्षरा सिंह का यह लुक जरूर ट्राई कर सकती हैं.
