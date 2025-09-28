डांडिया नाइट में दिव्यांका त्रिपाठी का धमाल, पति विवेक दहिया संग गरबा बीट्स पर जमकर थिरकीं
Masummba Chaurasia
| Sep 28, 2025
कपल की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसपर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
इस दौरान दोनों पति-पत्नी पारंपरिक ड्रेस में नजर आए, दिव्यांका ने लहंगा, तो विवेक कुर्ते-पायजामे में नजर आए.
दोनों की जोड़ी ट्रेडिशनल आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लगी और डांडिया फ्लोर पर उनके डांस मूव्स ने सभी का दिल जीत लिया.
दिव्यांका डार्क ब्लू और लाइट ब्यू के कॉम्बिनेश में लहंगा पहने बेहद खूबसूरत नजर आईं.
विवेक कढ़ाई वाले कुर्ता-पायजामे में बेहद हैंडसम दिखाई दिए, जहां दोनों की जोड़ी ने इवेंट में लाइमलाइट लूट ली.
आप चाहती हैं, अपने पति के साथ डांडिया नाइट या गरबा में डांस करना, और अभी तक ड्रेस डिसाइड नहीं हुई, तो परेशान मत होइए दिव्यांका-विवेक के इस आउटफिट से टिप्स ले सकती हैं.
कपल का यह डांडिया नाइट एक्सपीरियंस कई कपल्स के लिए इंस्पिरेशन है, कि फेस्टिवल्स को साथ में एन्जॉय करना रिश्ते को और मजबूत बनाता है.
