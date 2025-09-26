Navratri Special: नवरात्रि पर बी-टाउन डीवाज की साड़ी स्टाइल से पाएं परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक
Masummba Chaurasia
| Sep 26, 2025
आलिया भट्ट की पेस्टल और हल्के कढ़ाई वाली साड़ियां नवरात्रि पूजा या दिन के गरबा लुक के लिए परफेक्ट हैं. आप भी इसे रिक्रेएट कर सकती हैं.
रश्मिका का फ्लोरल प्रिंट्स और लाइट शेड्स वाली साड़ियों का कलेक्शन यूथ के बीच हिट है. तो डांडिया नाइट के लिए यह बेस्ट ऑप्शन है.
यंग गर्ल्स के लिए अनन्या पांडे का शिमरी और सिक्विन साड़ी स्टाइल बेस्ट है, जिसे पहनकर आप दिख सकतीं हैं भीड़ से अलग.
करीना का सिल्क और चंदेरी साड़ी स्टाइल हमेशा क्लासी रहता है. गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर आप अपना लुक रॉयल बना सकती हैं.
जाह्नवी की ब्राइट कलर्स वाली बनारसी और जॉर्जेट साड़ियां नवरात्रि के लिए परफेक्ट च्वॉइस हैं.
चाहे पूजा हो या डांडिया नाइट, साड़ी हमेशा ट्रेडिशनल और एलीगेंट लुक देती है. सही फैब्रिक और स्टाइल से आप पूरे फेस्टिव सीजन में चमक सकती हैं.
अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या पहनें, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का साड़ी स्टाइल कॉपी करें. और अपा लुक बनाएं यूनिक फेस्टिव परफेक्ट.
