38 की उम्र में भी इतनी फिट कैसे हैं नयनतारा? जानें क्या है उनका रूटीन
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 18, 2024
एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस नयनतारा अपने सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस नयनतारा 38 की उम्र में भी काफी फिट दिखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आज आपको इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस नयनतारा की फिटनेस रूटीन के बारे में बताते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा अपने वर्कआउट पर खास ध्यान रखती हैं. वो एक भी दिन वर्कआउट नहीं छोड़ती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा हर रोज योग करती हैं. योग करने से एक्ट्रेस न सिर्फ वेट मेंटेन रख पाती है बल्कि बीमारियों से भी खुद को बचाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा को जिम करना बहुत पसंद है. वो अपना ज्यादा समय में जिम में बिताती है.
Source:
Bollywoodlife.com
रोज सुबह नयनतारा नारियल पानी पीती हैं, जिससे उनकी बॉडी हाइड्रेट रहती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिजिकल एक्टिविटीज के अलावा नयनतारा अपने डाइट पर भी बहुत ध्यान देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपनी सभी रूटीन को फॉलो करने के लिए नयनतारा पर्सनल ट्रेनर की मदद लेती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साड़ी और लहंगे के साथ बस ट्राई कर लें ये ट्रेंडी ब्लाउज, सबसे हटके लगेंगी आप
अगली वेब स्टोरी देखें.