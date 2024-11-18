38 की उम्र में भी इतनी फिट कैसे हैं नयनतारा? जानें क्या है उनका रूटीन

Ankita Kumari | Nov 18, 2024

एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस नयनतारा अपने सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं.

एक्ट्रेस नयनतारा 38 की उम्र में भी काफी फिट दिखती हैं.

आइए आज आपको इस रिपोर्ट में एक्ट्रेस नयनतारा की फिटनेस रूटीन के बारे में बताते हैं.

नयनतारा अपने वर्कआउट पर खास ध्यान रखती हैं. वो एक भी दिन वर्कआउट नहीं छोड़ती हैं.

नयनतारा हर रोज योग करती हैं. योग करने से एक्ट्रेस न सिर्फ वेट मेंटेन रख पाती है बल्कि बीमारियों से भी खुद को बचाती हैं.

नयनतारा को जिम करना बहुत पसंद है. वो अपना ज्यादा समय में जिम में बिताती है.

रोज सुबह नयनतारा नारियल पानी पीती हैं, जिससे उनकी बॉडी हाइड्रेट रहती है.

फिजिकल एक्टिविटीज के अलावा नयनतारा अपने डाइट पर भी बहुत ध्यान देती हैं.

अपनी सभी रूटीन को फॉलो करने के लिए नयनतारा पर्सनल ट्रेनर की मदद लेती है.

