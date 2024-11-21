200 करोड़ की मालकिन हैं नयनतारा, इन 8 सफल ब्रांड में करती हैं इन्वेस्ट

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 21, 2024

साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा 200 करोड़ की मालकिन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस रिपोर्ट में आपको हम 8 सफल ब्रांड के बारे में बताएंगे जिसमें नयनतारा इन्वेस्ट करती हैं.

स्किनकेयर ब्रांड 9स्किन में नयनतारा इन्वेस्ट करती हैं.

नयनतारा ने भारत के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट उद्योग में एक देशी पेय ब्रांड, 'चाय वाले' में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

नयनतारा स्त्री स्वच्छता क्रांति फेमी9 में भी इन्वेस्ट करती हैं.

साल 2021 से नयनतारा 'द लिप बाम कंपनी' में निवेश कर रही हैं.

प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स में भी नयनतारा अपने पैसे लगाती है.

नयनतारा ने यूएई के तेल कारोबार में लगभग 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया है.

नयनतारा ने 'द डिवाइन फूड्स' में भी निवेश किया है.

सितंबर 2024 में, नयनतारा ने कोयंबटूर स्थित इवेंट टेक स्टार्टअप टिकट9 में निवेश किया है.

