200 करोड़ की मालकिन हैं नयनतारा, इन 8 सफल ब्रांड में करती हैं इन्वेस्ट
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 21, 2024
साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा 200 करोड़ की मालकिन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस रिपोर्ट में आपको हम 8 सफल ब्रांड के बारे में बताएंगे जिसमें नयनतारा इन्वेस्ट करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्किनकेयर ब्रांड 9स्किन में नयनतारा इन्वेस्ट करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने भारत के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट उद्योग में एक देशी पेय ब्रांड, 'चाय वाले' में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा स्त्री स्वच्छता क्रांति फेमी9 में भी इन्वेस्ट करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2021 से नयनतारा 'द लिप बाम कंपनी' में निवेश कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स में भी नयनतारा अपने पैसे लगाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने यूएई के तेल कारोबार में लगभग 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
नयनतारा ने 'द डिवाइन फूड्स' में भी निवेश किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सितंबर 2024 में, नयनतारा ने कोयंबटूर स्थित इवेंट टेक स्टार्टअप टिकट9 में निवेश किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जीनत अमान ने कपूर खानदान के इस शख्स को किया था किस, टुकड़ों में बिखरा गया था देवानंद का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.