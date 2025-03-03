65 साल की Neena Gupta के ये स्टाइलिश ब्लाउज कर लें कॉपी, अटक जाएंगी पतिदेव की निगाहें
Kavita
| Mar 03, 2025
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस नीना गुप्ता 65 साल की उम्र में काफी ज्यादा स्टाइलिश हैं.
नीना अपने बोल्ड लुक से कई बार फैंस को इंप्रेस कर चुकी हैं, लेकिन वह अक्सर साड़ी पहने भी दिखी हैं.
नीना अपने साड़ी लुक में भी बोल्डनेस का तड़का लगाना जानती हैं.
वह अपने ब्लाउज कलेक्शन के साथ काफी स्टाइलिस एक्सपेरिमेंट करती हैं, जो फैंस को पसंद आते हैं.
नीना गुप्ता ने ब्लाउज के डिजाइनर रखती है, जिससे वह हमेशा ही फैंस का ध्यान खींचकर रखती हैं.
इस साड़ी के साथ नीना ने टॉप स्टाइल वाला स्टाइलिश ब्लाउज पेयर किया है.
नीना पर ये चोली कट वाला ब्लाउज भी काफी अच्छा लग रहा है, जो आप कॉपी कर सकते हैं.
इस साड़ी के साथ नीना गुप्ता ने डीप नेक वाला कटस्लीव ब्लाउज पहना है.
इस साड़ी के साथ भी नीना गुप्ता ने जो ब्लाउज कैरी किया है, वो काफी स्टाइलिश हैं.
नीना गुप्ता ने इन ब्लाउज के नेक को काफी स्टाइलिश रखा है.
Thanks For Reading!
