रश्मिका मंदाना की रिसेप्शन पार्टी में नीना गुप्ता का जलवा, हाफ शोल्डर ब्लाउज में ढाया कहर

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 04, 2026

4 मार्च 2026 को हैदराबाद में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया.

इस पार्टी में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिसमें नीना गुप्ता भी शामिल हुईं.

विजय और रश्मिका के रिसेप्शन में हर किसी की निगाहें नीना गुप्ता पर ही अटकी रह गई.

इस पार्टी में नीना अपने पति विवेक मेहरा ने साथ पहुंची थीं.

66 साल की नीना गुप्ता पार्टी में व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर पहुंची, जिसमें गोल्डन कलर से डिजाइन बने हुए थे.

इस खूबसूरती साड़ी को उन्होंने हाफ शोल्डर ब्लाउज के साथ कैरी किया था, जो उनके इस लुक को बोल्ड बना रहा था.

नीना ने साड़ी के साथ हैवी गोल्ड ज्वैलरी पहनी हुई थी और अपने लुक को एक्ट्रेस ने रेड बिंदी और खुले बालों के साथ पूरा किया था.

