रश्मिका मंदाना की रिसेप्शन पार्टी में नीना गुप्ता का जलवा, हाफ शोल्डर ब्लाउज में ढाया कहर
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 04, 2026
4 मार्च 2026 को हैदराबाद में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
इस पार्टी में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई सितारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिसमें नीना गुप्ता भी शामिल हुईं.
Source:
Bollywoodlife.com
विजय और रश्मिका के रिसेप्शन में हर किसी की निगाहें नीना गुप्ता पर ही अटकी रह गई.
Source:
Bollywoodlife.com
इस पार्टी में नीना अपने पति विवेक मेहरा ने साथ पहुंची थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
66 साल की नीना गुप्ता पार्टी में व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर पहुंची, जिसमें गोल्डन कलर से डिजाइन बने हुए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस खूबसूरती साड़ी को उन्होंने हाफ शोल्डर ब्लाउज के साथ कैरी किया था, जो उनके इस लुक को बोल्ड बना रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
नीना ने साड़ी के साथ हैवी गोल्ड ज्वैलरी पहनी हुई थी और अपने लुक को एक्ट्रेस ने रेड बिंदी और खुले बालों के साथ पूरा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Holi: अवनीत कौर ने जमकर खेला रंग, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'मेरी होली हैप्पी हो गई'
अगली वेब स्टोरी देखें.