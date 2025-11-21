नेहा शर्मा पहनती हैं एक से बढ़कर एक लहंगा, पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं गर्ल्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 21, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा 21 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रही हैं.

नेहा शर्मा सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.

नेहा शर्मा काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनकर लोगों का ध्यान खींचती हैं.

नेहा शर्मा इंडियन आउटफिट में भी फोटोशूट करवाकर झलक दिखाती हैं.

नेहा शर्मा आए दिन स्टाइलिश लहंगा पहनकर फैंस को आकर्षित करती हैं.

नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा भी लहंगे में काफी खूबसूरत लगती हैं.

नेहा शर्मा के एक से बढ़कर एक लहंगे से लड़कियां पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.

