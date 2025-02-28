नई दुल्हन ससुराल में पहनें हानिया आमिर के ये डिजाइनर सूट, तारीफ करते नहीं थकेंगे रिश्तेदार
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर बेहद खूबसूरत हैं. इनका फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
नई दुल्हन हानिया आमिर से सूट कलेक्शन आईडिया ले सकती हैं. ये डिजाइनर सूट आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया की तरह आप भी वी नेक सूट पहन सकती हैं. यह सूट शानदार लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
ससुराल में आप प्लाजो कुर्ती सेट भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप हैवी झुमके भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया की तरह आप भी पेच वर्क सूट पहन सकती हैं. यह भी आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अनारकली इस समय ट्रेंड में है. आप ससुराल में अनारकली सूट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल लुक के लिए आप भी एक्ट्रेस की तरह ट्युल सूट पहन सकती हैं. यह गॉर्जियस लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप ससुराल में कुछ हैवी पहनना चाहती हैं तो एक्ट्रेस की तरह सूट और प्लाजो कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
