नई दुल्हनें रमजान में पहनें पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होकेन के ये स्टाइलिश सूट, घर वाले भी उतारेंगे नजर
Shreya Pandey
| Mar 05, 2025
मावरा होकेन पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. इन्होंने सनम तेरी कसम इंडियन फिल्म में भी काम किया है.
एक्ट्रेस जितनी सुंदर हैं उतनी ही स्टाइलिश भी हैं. इनका फैशन सेंस कमाल का है.
रमजान का महीना शुरू हो गया है ऐसे में नई दुल्हनें खूबसूरत लगने के लिए मावरा होकेन की तरह सूट पहन सकती हैं.
चिकनकारी सूट बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप चिकनकारी सूट भी पहन सकती हैं.
सिंपल और संस्कारी लगने के लिए अनारकली कुर्ता भी ट्राई कर सकती हैं. लोग सिर्फ आपको ही देखेंगे.
लॉन्ग सूट भी इस समय फैशन में है. आप इफ्तार पार्टी पर इसे भी कैरी कर सकती हैं.
आप शार्ट कुर्ती भी पहन सकती हैं. इसमें भी आपका लुक एकदम चांद लगेगा.
नई दुल्हनें शरारा भी ट्राई कर सकती हैं. इसका लुक भी बहुत शानदार नजर आएगा.
