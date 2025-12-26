New Year 2025: पार्टी में बनना है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? कॉपी करें नोरा फतेही का ये हॉट लुक

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Dec 25, 2025

न्यू ईयर पार्टी में अगर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती हैं, तो नोरा फतेही का ये लेटेस्ट लुक परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

नोरा ने डीप वाइन कलर की स्ट्रैपलेस बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है, जो उनके लुक को सुपर ग्लैमरस बना रही है.

क्रोकोडाइल टेक्सचर वाली ये ड्रेस उन्हें रिच और लग्जरी वाइब दे रही है.

लुक को और स्टाइलिश बनाने के लिए उन्होंने मैचिंग वाइन कलर की लेदर जैकेट ऑफ-शोल्डर कैरी की है.

सटल मेकअप, ग्लोइंग स्किन और सॉफ्ट आई मेकअप उनके आउटफिट को खूबसूरती से बैलेंस कर रहा है.

खुले वेवी बाल उनके पूरे लुक में एक्स्ट्रा ग्लैमर जोड़ रहे हैं, वहीं गोल्डन स्टेटमेंट ईयररिंग्स ने उनके स्टाइल को रॉयल टच दिया है.

नोरा का ये अंदाज साबित करता है, कि सही आउटफिट और कॉन्फिडेंस से आप भी न्यू ईयर पार्टी की क्वीन बन सकती हैं.

