New Year 2026: नए साल की पार्टी से वेडिंग फंक्शन तक, शनाया कपूर की ये 6 आउटफिट्स बना देंगें आपको स्टाइल आइकन

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Dec 31, 2025

शनाया कपूर की शाइनी और एम्बेलिश्ड साड़ी न्यू ईयर पार्टी या कॉकटेल नाइट के लिए परफेक्ट है. मिनिमल ब्लाउज के साथ ये लुक सुपर ट्रेंडी लगता है.

अगर ट्रेडिशनल के साथ एलिगेंस चाहिए, तो शनाया का फ्लोई अनारकली सूट वेडिंग या फेस्टिव फंक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

शनाया की शाइनी सीक्वन ड्रेस नाइट पार्टी, बर्थडे बैश या न्यू ईयर सेलिब्रेशन में आपको इंस्टेंट ग्लैम लुक देती है.

साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और यूनिक ड्रेपिंग शनाया के लुक को बोल्ड और फैशनेबल बनाती है, जिसे यंग गर्ल्स आसानी से ट्राय कर सकती हैं.

शनाया का कोर्ट पैंट और स्टाइलिश टॉप वाला लुक ऑफिस पार्टी या फॉर्मल इवेंट्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

न्यूड मेकअप, सॉफ्ट ग्लो और स्लीक हेयरस्टाइल उनके हर आउटफिट को क्लासी टच दे रहा है.

स्टेटमेंट ईयररिंग्स और मिनिमल ज्वेलरी के साथ शनाया का हर आउटफिट फैशन गोल्स सेट कर रहा है.

