New Year 2026: नए साल की पार्टी से वेडिंग फंक्शन तक, शनाया कपूर की ये 6 आउटफिट्स बना देंगें आपको स्टाइल आइकन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 31, 2025
शनाया कपूर की शाइनी और एम्बेलिश्ड साड़ी न्यू ईयर पार्टी या कॉकटेल नाइट के लिए परफेक्ट है. मिनिमल ब्लाउज के साथ ये लुक सुपर ट्रेंडी लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर ट्रेडिशनल के साथ एलिगेंस चाहिए, तो शनाया का फ्लोई अनारकली सूट वेडिंग या फेस्टिव फंक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
शनाया की शाइनी सीक्वन ड्रेस नाइट पार्टी, बर्थडे बैश या न्यू ईयर सेलिब्रेशन में आपको इंस्टेंट ग्लैम लुक देती है.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और यूनिक ड्रेपिंग शनाया के लुक को बोल्ड और फैशनेबल बनाती है, जिसे यंग गर्ल्स आसानी से ट्राय कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शनाया का कोर्ट पैंट और स्टाइलिश टॉप वाला लुक ऑफिस पार्टी या फॉर्मल इवेंट्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
Source:
Bollywoodlife.com
न्यूड मेकअप, सॉफ्ट ग्लो और स्लीक हेयरस्टाइल उनके हर आउटफिट को क्लासी टच दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
स्टेटमेंट ईयररिंग्स और मिनिमल ज्वेलरी के साथ शनाया का हर आउटफिट फैशन गोल्स सेट कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने लगाया ग्लैमर का तड़का! खूबसूरती पर दिल हार बैठेंगे आप
अगली वेब स्टोरी देखें.