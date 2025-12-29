New Year 2026: Mouni Roy जैसी शिमरी ड्रेस पहनें और बन जाएं पार्टी की सबसे ग्लैमरस क्वीन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 29, 2025
मौनी रॉय की यह शिमरी बॉडी हगिंग ड्रेस न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है.
स्ट्रैपलेस या ऑफ शोल्डर पैटर्न आपकी कॉलर बोन और शोल्डर्स को हाइलाइट करता है. जिससे लुक और भी क्लासी बनता है.
ड्रेस का हाई स्लिट लुक को स्टाइलिश और सिजलिंग बनाता है. न्यू ईयर पार्टी के लिए यह परफेक्ट बोल्ड एलिमेंट है.
शाइनी ड्रेस के साथ न्यूड आईशैडो, सॉफ्ट ब्लश और न्यूड लिप्स रखें ताकि ओवरड्रेस्ड न लगें.
मौनी की तरह सॉफ्ट कर्ल्स या खुले बाल इस तरह की ड्रेस के साथ सबसे ज्यादा सूट करते हैं.
ड्रेस जब खुद बोल्ड हो, तो जूलरी सिंपल रखें, स्टड ईयररिंग्स या एक स्टेटमेंट रिंग काफी है.
न्यूड या मेटैलिक हाई हील्स इस लुक को कंप्लीट करती हैं, और आपकी हाइट को भी एन्हांस करता है.
इस तरह की ड्रेस पहनते समय सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस यही आपको न्यू ईयर पार्टी का शोस्टॉपर बनाएगा.
