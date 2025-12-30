New Year Couple Look: तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया की तरह ट्विनिंग कर बनें पार्टी के पावर कपल
| Dec 30, 2025
न्यू ईयर पार्टी में एलिगेंस चाहिए तो तारा सुतारिया की तरह शिमरी रेड साड़ी परफेक्ट चॉइस है. ये कलर फेस्टिव वाइब्स के साथ रॉयल टच भी देता है.
साड़ी के साथ हैवी चोकर या डायमंड नेकपीस लुक को परफेक्ट बनाता है, मिनिमल ईयररिंग्स के साथ बैलेंस इसे बैलेंस रखें.
न्यू ईयर नाइट के लिए सॉफ्ट ग्लो मेकअप और ओपन वेवी हेयर लुक को और भी एलिगेंट बना देते हैं.
वीर पहाड़िया की तरह ब्लैक शेरवानी या बंदगला आउटफिट क्लासी लगता है, जो रेड साड़ी के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनाता है.
ब्वॉइज के लिए पॉकेट स्क्वायर या स्टाइलिश ब्रेसलेट काफी है, ज्यादा ओवरडू करने से बचें.
कपल लुक में रेड और ब्लैक जैसी क्लासिक कलर कॉम्बिनेशन आपको भीड़ में सबसे अलग दिखाएगी.
आउटफिट कितना भी शानदार हो, कॉन्फिडेंस और केमिस्ट्री आपके कपल लुक को न्यू ईयर पार्टी का हाइलाइट बना देगी.
