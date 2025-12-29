नए साल पर है 'रेट्रो' थीम पार्टी, तो जेनेलिया डिसूजा की साड़ी से लें एलिगेंट और क्लासिक इंस्पिरेशन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 29, 2025
रेट्रो थीम पार्टी के लिए हल्के पेस्टल शेड्स वाली फ्लोरल साड़ी चुनें, जैसी जेनेलिया ने कैरी की है. यह लुक सादगी में ही शान दिखाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
बड़ी-बड़ी फ्लोरल डिजाइन साड़ी को 60s-70s का रेट्रो टच देती हैं, जो न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल हाफ स्लीव या राउंड नेक ब्लाउज रेट्रो लुक को और निखारता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट से बचें.
Source:
Bollywoodlife.com
लो बन के साथ सफेद गजरा रेट्रो स्टाइल का सबसे मजबूत एलिमेंट है, जो लुक को ग्रेसफुल बनाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
छोटी सी बिंदी पूरे चेहरे को सॉफ्ट और क्लासिक अपील देती है, जैसा जेनेलिया के लुक में दिखता है.
Source:
Bollywoodlife.com
न्यूड बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और पिंक लिप्स रेट्रो साड़ी लुक के साथ सबसे ज्यादा जचते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्टड ईयररिंग्स या पतला ब्रेसलेट काफी है, रेट्रो थीम में सिंपल ही सबसे स्टाइलिश लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: New Year 2026: Mouni Roy जैसी शिमरी ड्रेस पहनें और बन जाएं पार्टी की सबसे ग्लैमरस क्वीन
अगली वेब स्टोरी देखें.