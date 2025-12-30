New Year 2026: पार्टी की है तैयारी, नहीं समझ आ रही ड्रेस, तो रश्मि देसाई की तरह ऑरेंज को-ऑर्ड सेट पहनकर बनें पार्टी की क्वीन

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Dec 30, 2025

न्यू ईयर पार्टी में रश्मि देसाई जैसा ब्राइट ऑरेंज को-ऑर्ड सेट पहनकर आप भी सबसे अलग और ट्रेंडी नजर आ सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हॉल्टर नेक क्रॉप टॉप लुक को मॉडर्न और बोल्ड बनाता है, जो पार्टी वाइब्स के लिए परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

फ्लोई वाइड लेग पैंट्स न सिर्फ स्टाइलिश लगते हैं, बल्कि पूरे लुक को ग्रेसफुल भी बनाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

न्यूड मेकअप, सॉफ्ट आईज और न्यूड लिप्स के साथ यह लुक और ज्यादा क्लासी लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

ब्लैक या न्यूड हील्स के साथ इस आउटफिट को स्टाइल करें, जिससे आपकी हाइट और एटीट्यूड दोनों हाईलाइट होती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

स्टेटमेंट इयररिंग्स या छोटे हूप्स इस तरह के आउटफिट के साथ बेस्ट ऑप्शन रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मि देसाई की तरह कॉन्फिडेंस के साथ इस ड्रेस को कैरी करें, फिर न्यू ईयर पार्टी में सारी नजरें आप पर ही होंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कृतिका कामरा ने खास अंदाज में 2025 को कहा गुडबाय, बिकिनी फोटोज से बढ़ा दी फैंस की धड़कन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.