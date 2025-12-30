New Year 2026: पार्टी की है तैयारी, नहीं समझ आ रही ड्रेस, तो रश्मि देसाई की तरह ऑरेंज को-ऑर्ड सेट पहनकर बनें पार्टी की क्वीन
Masummba Chaurasia
| Dec 30, 2025
न्यू ईयर पार्टी में रश्मि देसाई जैसा ब्राइट ऑरेंज को-ऑर्ड सेट पहनकर आप भी सबसे अलग और ट्रेंडी नजर आ सकती हैं.
हॉल्टर नेक क्रॉप टॉप लुक को मॉडर्न और बोल्ड बनाता है, जो पार्टी वाइब्स के लिए परफेक्ट है.
फ्लोई वाइड लेग पैंट्स न सिर्फ स्टाइलिश लगते हैं, बल्कि पूरे लुक को ग्रेसफुल भी बनाते हैं.
न्यूड मेकअप, सॉफ्ट आईज और न्यूड लिप्स के साथ यह लुक और ज्यादा क्लासी लगेगा.
ब्लैक या न्यूड हील्स के साथ इस आउटफिट को स्टाइल करें, जिससे आपकी हाइट और एटीट्यूड दोनों हाईलाइट होती हैं.
स्टेटमेंट इयररिंग्स या छोटे हूप्स इस तरह के आउटफिट के साथ बेस्ट ऑप्शन रहते हैं.
रश्मि देसाई की तरह कॉन्फिडेंस के साथ इस ड्रेस को कैरी करें, फिर न्यू ईयर पार्टी में सारी नजरें आप पर ही होंगी.
