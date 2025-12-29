New Year Party Look: मलाइका अरोड़ा के इस रेड-व्हाइट आउटफिट से चुरा लें स्टाइल सीक्रेट, पार्टी में दिखेंगी सबसे अलग

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Dec 29, 2025

मलाइका की तरह ये रेड सीक्विन स्कर्ट इस तरह पहनकर आप न्यू ईयर पार्टी में जाएंगी, तो ग्लैमरस और बोल्ड दिखेंगी.

रेड के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप लुक को बैलेंस करता है, सिंपल टॉप के साथ हैवी बॉटम ट्राय करें, ताकि स्टाइल ओवरड्रेस्ड न लगे.

मलाइका का आउटफिट बॉडी-फिटिंग है, जो फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट करता है. पार्टी लुक के लिए सही फिटिंग बेहद जरूरी है.

उन्होंने ज्यादा जूलरी नहीं पहनी, जिससे आउटफिट खुद बोलता नजर आ रहा है. न्यू ईयर पार्टी में मिनिमल एक्सेसरीज आपको क्लासी लुक देगी.

रेड पॉइंटेड हील्स लुक को और शार्प बना रहा है, इस तरह की हील्स पहनकर आप स्टाइल के साथ कॉन्फिडेंस भी दिख सकती हैं.

सॉफ्ट वेव्स और न्यूड मेकअप पार्टी लुक को एलिगेंट बनाता है. ज्यादा मेकअप के बजाय नेचुरल ग्लो पर फोकस करें.

मलाइका का कॉन्फिडेंस इस लुक की सबसे बड़ी हाइलाइट है. कोई भी ड्रेस तब परफेक्ट लगती है, जब आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं.

