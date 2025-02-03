वैलेंटाइन वीक में नई नवेली दुल्हन कीर्ति सुरेश के जैसी बांधे साड़ी, पति की नहीं हटेगीं निगाहें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 03, 2025

वैलेंटाइन वीक लव बर्ड्स ही नहीं बल्कि उन कपल्स के लिए भी खास होता है जिनकी अभी नई-नई शादी हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

शादी के बाद के वैलेंटाइन के लिए लड़कियां खासकर एक्साइटेड रहती हैं, अगर आपका भी शादी के बाद पहला वैलेंटाइन है तो खास पलों के लिए कीर्ति सुरेश के साड़ी डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वैलेंटाइन वीक पर अगर आप पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने वाली हैं, तो कीर्ति की तरह सिल्वर ग्लिटर साड़ी कैरी कर सकती हैं. इससे आपको स्टनिंग लुक मिलेगा.

Source: Bollywoodlife.com

इन पलों में अगर आप ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो एक्ट्रेस की इस रॉयल ब्लू कलर की बनारसी साड़ी इंस्पिरेशन ले सकती हैं. ये ट्रेडिशनल के साथ बेहद खूबसूरत भी लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

पार्टनर संग पहले वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट करने के लिए आप कीर्ति सुरेश के जैसे रानी पिंक कलर की हैवी एंब्रॉयडरी के बॉर्डर वाली साड़ी कैरी सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर इस खास मौके पर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस तरह टीकी-सितारे की जरी वर्क नेट की साड़ी कैरी सकती हैं. इसमें आपको देखकर पति की निगाहें आप से हटेंगी नहीं.

Source: Bollywoodlife.com

आप वैलेंटाइन वीक में कीर्ति सुरेश की तरह यलो साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. मिनिमम ज्वेलरी और लाइट मेकअप लुक के साथ इसमें आपका लुक निखरकर आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: एक्ट्रेस दिव्या भारती की 10 लाजवाब फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.