नई-नवेली दुल्हने ट्राई करें अविका गौर की तरह साड़ियां, लुक देख दीवाने हो जाएंगे पतिदेव
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2025
टीवी सीरियल 'बालिका वधु' से घर-घर फेमस होने वाली एक्ट्रेस अविका ने शादी कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका का फैशन सेन्स कमाल का है. आप एक्ट्रेस से साड़ी आइडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप फेस्टिव सीजन में अविका की तरह रेड साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल और सोबर लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह कॉटन में ब्लू साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्स की तरह पर्पल रंग की साड़ी और येलो रंग का ब्लाउज भी पेयर कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिवाली के समय आप एक्ट्रेस के इस लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्टाइलिश और खूबसूरत लुक के लिए आप नेट वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
