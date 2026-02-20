कटपीस ड्रेस में निया शर्मा ने दिखाई बोल्ड अदाएं, सिजलिंग पोज से छीना फैंस का करार!
Sadhna Mishra
| Feb 20, 2026
टीवी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस निया शर्मा अक्सर अपनी अदाओं से कहर ढाती रहती हैं.
अक्सर वो अपने लुक्स से सोशल मीडिया पर तहलका मचाती रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने कटपीस ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस के दिलों का करार छीन रही है.
निया शर्मा की ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर आग लगा रही हैं और फैंस इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'आधी रात को डोम में एंट्री करना और सनराइड के समय बाहर आना'
उन्होंने आगे लिखा, 'लुक्स कमाल के हैं, कमर तो कमर पर ही टिकी है और क्या...'
मालूम हो कि, निया शर्मा इन दिनों 'स्प्लिट्सविला 16' में बतौर होस्ट नजर आ रही हैं.
कैप्शन में निया ने आगे इसी सीजन को लेकर लिखा, 'आज लगेगी किसकी लंका?'
