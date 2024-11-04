निक्की तंबोली की तरह आज ही पहने साड़ी, दिल हार बैठेंगे रूठे हुए पति
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 04, 2024
निक्की तंबोली फैशन में हर एक्ट्रेसस से आगे ही रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की का साड़ी कलेक्शन शानदार है, जिसे आप कॉपी कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लैक साड़ी में निक्की तंबोली बला की खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की ने इस प्लेन येलो साड़ी पर मल्टीकलर का हैवी ब्लाउज पेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में निक्की एक दम साउथ इंडियन लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की ने इस साड़ी के साथ ब्रालेट ब्लाउज पेयर किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की का ये लुक भी शानदार हैं, जिसमें वह प्लेन साड़ी और हैवी ब्लाउज है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में निक्की ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लैक साड़ी में भी निक्की काफी सुंदर लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देखें ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, देख निकल जाएगी चीख
अगली वेब स्टोरी देखें.