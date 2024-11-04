निक्की तंबोली की तरह आज ही पहने साड़ी, दिल हार बैठेंगे रूठे हुए पति

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 04, 2024

निक्की तंबोली फैशन में हर एक्ट्रेसस से आगे ही रहती हैं.

निक्की का साड़ी कलेक्शन शानदार है, जिसे आप कॉपी कर सकते हैं.

इस ब्लैक साड़ी में निक्की तंबोली बला की खूबसूरत लग रही हैं.

निक्की ने इस प्लेन येलो साड़ी पर मल्टीकलर का हैवी ब्लाउज पेयर किया है.

इस तस्वीर में निक्की एक दम साउथ इंडियन लग रही हैं.

निक्की ने इस साड़ी के साथ ब्रालेट ब्लाउज पेयर किया है.

निक्की का ये लुक भी शानदार हैं, जिसमें वह प्लेन साड़ी और हैवी ब्लाउज है.

इस तस्वीर में निक्की ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी है.

इस ब्लैक साड़ी में भी निक्की काफी सुंदर लग रही हैं.

