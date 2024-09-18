नीता अंबानी की इस कमाल की ट्रिक से घटाए 18 किलो वजन

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

नीता अंबानी खूबसूरती के मामले में बड़ी-बड़ी हसीनाओं को टक्कर देती हैं।

नीता अंबानी अक्सर अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहती हैं।

क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि नीता अंबानी का वजन काफी ज्यादा था।

50 की उम्र में नीता अंबानी का वेट बढ़ता ही जा रहा था।

वेट कम करने के लिए नीता अंबानी ने वर्कआउट करना शुरू किया।

नीता अंबानी रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज किया करती थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीता अंबानी ने वजन कम करने के लिए स्विमिंग का भी सहारा लिया।

नीता अंबानी ने अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजटेबल्स और सीड्स को शामिल किया।

नीता अंबानी ने चुकंदर के जूस से भी अपना वजन कम किया है।

