इस बार ट्राई करें नोरा फतेही के ब्लाउज डिजाइंस, स्टाइल देख हर कोई कहेगा वाह!

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025

अपने डांस मूव्स से सबको दीवाना बना देने वाली नोरा फतेही का ड्रेसिंग सेंस भी लोगों को खूब पसंद आता है.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे आज हम आपके लिए नोरा फतेही के कुछ कमाल के ब्लाउज डिजाइंस का कलेक्शन ले आए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा का ये फैशनेबल वेलवेट ब्लाउज आप पर खूब जचेगा.

Source: Bollywoodlife.com

गोल्डन ब्लाउज डिजाइन तो आपके पास होना ही चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

हैवी ब्रेस्ट पर ये कटआउट ब्लाउज आपको शानदार लुक देता है.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा का ये स्टोन वर्क ब्लाउज डिजाइन आप साड़ी या लहंगा, दोनों के साथ स्टाइल कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ये हॉल्टर नेक ब्लाउज आपको जबरदस्त बोल्ड लुक देता है.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा तो इस स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन में कमाल की लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा का ये नेट का ब्लाउज आपके लिए परफेक्ट होगा. इसे पहनकर आप कही भी शाइन कर सकती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: क्या विराट कोहली से पहले इस क्रिकेटर के प्यार में पागल थीं अनुष्का शर्मा? आग की तरह फैली थी खबर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.