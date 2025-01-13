इस बार ट्राई करें नोरा फतेही के ब्लाउज डिजाइंस, स्टाइल देख हर कोई कहेगा वाह!
Bollywood Staff
| Jan 13, 2025
अपने डांस मूव्स से सबको दीवाना बना देने वाली नोरा फतेही का ड्रेसिंग सेंस भी लोगों को खूब पसंद आता है.
ऐसे आज हम आपके लिए नोरा फतेही के कुछ कमाल के ब्लाउज डिजाइंस का कलेक्शन ले आए हैं.
नोरा का ये फैशनेबल वेलवेट ब्लाउज आप पर खूब जचेगा.
गोल्डन ब्लाउज डिजाइन तो आपके पास होना ही चाहिए.
हैवी ब्रेस्ट पर ये कटआउट ब्लाउज आपको शानदार लुक देता है.
नोरा का ये स्टोन वर्क ब्लाउज डिजाइन आप साड़ी या लहंगा, दोनों के साथ स्टाइल कर सकती हैं.
ये हॉल्टर नेक ब्लाउज आपको जबरदस्त बोल्ड लुक देता है.
नोरा तो इस स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन में कमाल की लग रही हैं.
नोरा का ये नेट का ब्लाउज आपके लिए परफेक्ट होगा. इसे पहनकर आप कही भी शाइन कर सकती है.
