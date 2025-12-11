नोरा फतेही ने ब्लू गाउन में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- 'जलपरी'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 11, 2025

एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं. उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए.

नोरा फतेही ने ब्लू कलर का गाउन पहना था. उन्होंने एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाई हैं.

नोरा फतेही ने पैपराजी के सामने अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया. उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

नोरा फतेही के खुले बाल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे. इसके साथ ही जमकर फिगर फ्लॉन्ट किया.

नोरा फतेही के तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फोटोज को पसंद कर रहे हैं.

नोरा फतेही के फैंस उनकी तस्वीरों पर कमेंट भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'जलपरी.' एक फैन ने लिखा है, 'गजब.'

नोरा फतेही कई मूवीज में नजर आ चुकी हैं. उनका आइटम डांस देखने के लिए फैंस उतावले रहते हैं.

