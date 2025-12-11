नोरा फतेही ने ब्लू गाउन में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, फैंस बोले- 'जलपरी'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 11, 2025
एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं. उन्होंने पैप्स को जमकर पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
नोरा फतेही ने ब्लू कलर का गाउन पहना था. उन्होंने एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नोरा फतेही ने पैपराजी के सामने अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया. उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नोरा फतेही के खुले बाल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे. इसके साथ ही जमकर फिगर फ्लॉन्ट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
नोरा फतेही के तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फोटोज को पसंद कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नोरा फतेही के फैंस उनकी तस्वीरों पर कमेंट भी कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'जलपरी.' एक फैन ने लिखा है, 'गजब.'
Source:
Bollywoodlife.com
नोरा फतेही कई मूवीज में नजर आ चुकी हैं. उनका आइटम डांस देखने के लिए फैंस उतावले रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वेडिंग पार्टी में आलिया भट्ट की तरह पहनें साड़ी, दिखेगा ग्लैमरस लुक
अगली वेब स्टोरी देखें.