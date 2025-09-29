लंहगा पहन 'दुल्हन' बनीं नोरा फतेही, तस्वीरों पर टिक जाएंगी निगाहें

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 29, 2025

मॉडल और डांसर नोरा फतेही सोशल मीडिया पर अपने फोटोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा फतेही अलग-अलग तरह की आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं. वह इनमें काफी खूबसूरत लगती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा फतेही ने एक बार लेटेस्ट फोटोज से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अपनी ड्रेस से ध्यान खींचा है.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा फतेही ने मैरून कलर का लहंगा पहना है. उन्होंने इसके साथ डीपनेक ब्लाउज पहना हुआ है और दुपट्टा लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा फतेही ने लहंगे के साथ माथे पर टीका और गले में नेकलेस पहनकर अपने लुक को पूरा किया.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा फतेही की तस्वीरों को पसंद किया जा रहा है. इस तरह का लहंगा आपके पार्टी लुक में चार चांद लगा देगा.

Source: Bollywoodlife.com

नोरा फतेही ने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ पोज दिया है. ये लहंगा उन्होंने ही डिजाइन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शूरा के बेबी शावर की तस्वीरें वायरल, अरबाज खान ने वाइफ संग की येलो ट्वनिंग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.