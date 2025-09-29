लंहगा पहन 'दुल्हन' बनीं नोरा फतेही, तस्वीरों पर टिक जाएंगी निगाहें
Shashikant Mishra
Sep 29, 2025
मॉडल और डांसर नोरा फतेही सोशल मीडिया पर अपने फोटोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचती हैं.
नोरा फतेही अलग-अलग तरह की आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं. वह इनमें काफी खूबसूरत लगती हैं.
नोरा फतेही ने एक बार लेटेस्ट फोटोज से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अपनी ड्रेस से ध्यान खींचा है.
नोरा फतेही ने मैरून कलर का लहंगा पहना है. उन्होंने इसके साथ डीपनेक ब्लाउज पहना हुआ है और दुपट्टा लिया है.
नोरा फतेही ने लहंगे के साथ माथे पर टीका और गले में नेकलेस पहनकर अपने लुक को पूरा किया.
नोरा फतेही की तस्वीरों को पसंद किया जा रहा है. इस तरह का लहंगा आपके पार्टी लुक में चार चांद लगा देगा.
नोरा फतेही ने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ पोज दिया है. ये लहंगा उन्होंने ही डिजाइन किया है.
